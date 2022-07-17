СМИ: убийца Абэ накануне трагедии намекал на свои планы
41-летний Тэцуя Ямагами — убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ накануне инцидента отправил письмо, в котором завуалированно сообщал о своих намерениях, сообщает агентство Kyodo.
Письмо было обнаружено мужчиной, ведущим в интернете блог с критикой деятельности Церкви объединения. Судя по штампу на конверте, письмо было отправлено из Окаямы 7 июля, то есть накануне преступления.
Ямагами изначально хотел попытаться совершить нападение на политика в Окаяме, но из-за того, что выступление Абэ проходило в зале, а на входе необходимо было заполнять анкету с личными данными, злоумышленник отказался от своего плана.
8 июля 2022 года в городе Нара в 11:30 часов утра по местному времени в ходе уличного выступления в рамках предвыборной кампании бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ был ранен в шею, после чего скончался в больнице.
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