СМИ: Синдзо Абэ посмертно наградят высшим орденом Японии

Правительство Японии посмертно наградит бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ Высшим орденом Хризантемы с цепью, сообщает японское информационное агентство Kyodo.

8 июля 2022 года в городе Нара в 11:30 часов утра по местному времени в ходе уличного выступления в рамках предвыборной кампании бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ был ранен в шею, после чего скончался в больнице.

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Нападавшего задержали сразу. Им оказался экс-служащий военно-морских сил самообороны Японии 40-летний Тэцуя Ямагами. Он стрелял из самодельного дробовика. Как заявил сам злоумышленник, он пытался убить бывшего премьера из-за недовольства его политикой. Позже Ямагами также признался, что пытался сделать бомбу.

Ранее старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Абэ не делал ничего такого, что можно было бы ему инкриминировать, как негатив и вред, причиненный Японии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьПремьер-министрНаградаЯпонияСиндзо Абэ
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