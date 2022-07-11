СМИ: Синдзо Абэ посмертно наградят высшим орденом Японии
Правительство Японии посмертно наградит бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ Высшим орденом Хризантемы с цепью, сообщает японское информационное агентство Kyodo.
8 июля 2022 года в городе Нара в 11:30 часов утра по местному времени в ходе уличного выступления в рамках предвыборной кампании бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ был ранен в шею, после чего скончался в больнице.
Нападавшего задержали сразу. Им оказался экс-служащий военно-морских сил самообороны Японии 40-летний Тэцуя Ямагами. Он стрелял из самодельного дробовика. Как заявил сам злоумышленник, он пытался убить бывшего премьера из-за недовольства его политикой. Позже Ямагами также признался, что пытался сделать бомбу.
Ранее старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Абэ не делал ничего такого, что можно было бы ему инкриминировать, как негатив и вред, причиненный Японии.
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