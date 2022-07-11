СМИ: Синдзо Абэ посмертно наградят высшим орденом Японии

Нападавшего задержали сразу. Им оказался экс-служащий военно-морских сил самообороны Японии 40-летний Тэцуя Ямагами. Он стрелял из самодельного дробовика. Как заявил сам злоумышленник, он пытался убить бывшего премьера из-за недовольства его политикой. Позже Ямагами также признался, что пытался сделать бомбу.

Ранее старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Абэ не делал ничего такого, что можно было бы ему инкриминировать, как негатив и вред, причиненный Японии.