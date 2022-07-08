СМИ: Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после двух выстрелов в спину. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

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Отмечается, раненый Абэ после покушения был в сознании, но по пути в больницу Медицинского университета Нары его состояние стало критическим. У него отказали легкие и остановилось сердце.

Ранее СМИ сообщили, что утром на Абэ было совершено покушение во время уличного выступления. По информации сотрудников полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПокушениеЯпония
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