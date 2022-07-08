СМИ: Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после двух выстрелов в спину. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.
Отмечается, раненый Абэ после покушения был в сознании, но по пути в больницу Медицинского университета Нары его состояние стало критическим. У него отказали легкие и остановилось сердце.
Ранее СМИ сообщили, что утром на Абэ было совершено покушение во время уличного выступления. По информации сотрудников полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 359 / сут.
Умерли
381 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 178 / сут.
- СМИ: Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения
- МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма
- IKEA приостановила распродажу в России
- СМИ: В спецоперации на Украине применяются снаряды «Грань» и «Китолов»
- Совфед запретит доступ в свои здания послу Великобритании в Москве
- Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,7 рубля
- Лавров сказал, что никого не приглашал фотографироваться на G20
- В МВД заявили о необходимости обучать езде на электросамокатах в школах
- Лавров: Энергетический кризис – это результат авантюрной политики Запада
- Лавров: Страны Запада не позволяют Украине перейти к мирному процессу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru