СМИ: у Запада нет шансов выйти победителем из конфликта вокруг Украины
Подход властей Соединенных Штатов к кризису вокруг Украины наткнется на «жесткую и неудобную правду» – западные страны не смогут поколебать решимость Москвы и выйти победителем из конфликта, сообщает The National Interest.
Как пишет издание, решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение. При любом варианте урегулирования конфликта отвергнуть условия России будет затруднительно.
The National Interest отмечает, что ситуация для украинских войск становится все более плачевной, однако Запад не особо настроен на дипломатию.
Кроме того, более активное участие Североатлантического альянса только обострит угрозу, которую РФ расценивает как экзистенциальную, и лишь усилит ее решимость.
Напомним, у разведки США не было подтвержденных данных о планах России на Украине, поэтому угроза со стороны Москвы создавалась искусственно.
Ранее Скотт Риттер заявил, что глава Соединенных Штатов Джо Байден может повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.
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