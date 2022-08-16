Экс-разведчик: США захотели отвлечь внимание России от Украины

Американские власти разжигают конфликты в разных регионах для того, чтобы переключить внимание Москвы и осложнить обстановку на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего офицера разведки США Скотта Риттера.

Американский разведчик: Байден может остановить Зеленского одним звонком

По его словам, Вашингтон пытается «создать хаос» в потенциально взрывоопасных точках Европы, к примеру, в Косово, так как кризис вокруг Украины развивается не по задуманному плану.

Экс-разведчик отметил, что американские власти надеются максимально осложнить жизнь России. Риттера не исключает, что Москва может начать корректировать свои планы при изменении геополитической обстановки на континенте.

Ранее Скотт Риттер заявил, что глава Соединенных Штатов Джо Байден может повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

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