СМИ: Данные с летающих над Черным морем британских самолетов передают Украине

Официально вся разведывательная информация передается только странам Североатлантического альянса, однако некоторые из них делятся информацией с Киевом. Это позволяет Украине реагировать немного быстрее.

RC-135W Rivet Joint способен «впитывать» электронное излучение от средств связи, радаров и других систем.

Ранее российский истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы РФ самолётами ВВС Великобритании над Чёрным морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

