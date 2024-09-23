СМИ: Данные с летающих над Черным морем британских самолетов передают Украине

Британские ВВС используют разведывательные самолеты RC-135W Rivet Joint для полетов над Черным морем вблизи границ России, чтобы затем передавать разведданные Украине, сообщает UK Defence Journal.

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Официально вся разведывательная информация передается только странам Североатлантического альянса, однако некоторые из них делятся информацией с Киевом. Это позволяет Украине реагировать немного быстрее.

RC-135W Rivet Joint способен «впитывать» электронное излучение от средств связи, радаров и других систем.

Ранее российский истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы РФ самолётами ВВС Великобритании над Чёрным морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Минобороны РФ
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