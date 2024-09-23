СМИ: Данные с летающих над Черным морем британских самолетов передают Украине
Британские ВВС используют разведывательные самолеты RC-135W Rivet Joint для полетов над Черным морем вблизи границ России, чтобы затем передавать разведданные Украине, сообщает UK Defence Journal.
Официально вся разведывательная информация передается только странам Североатлантического альянса, однако некоторые из них делятся информацией с Киевом. Это позволяет Украине реагировать немного быстрее.
RC-135W Rivet Joint способен «впитывать» электронное излучение от средств связи, радаров и других систем.
Ранее российский истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы РФ самолётами ВВС Великобритании над Чёрным морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru