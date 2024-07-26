Российский Су-27 не допустил нарушения госграницы самолетами ВВС Британии

Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы РФ самолётами ВВС Великобритании над Чёрным морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Истребители РФ не допустили нарушения госграницы парой В-52Н ВВС США

Отмечается, что воздушные цели, приближающиеся к госгранице РФ, были обнаружены 26 июля. Поднятый российский истребитель идентифицировал их, как самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon.

«При приближении российского Су-27 иностранные военные самолёты выполнили разворот от госграницы РФ», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата норвежского военного самолёта P-8A «Посейдон», приближавшегося к государственной границе РФ над Баренцевым морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:Минобороны РФЧерное МореГраницаСу-27

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