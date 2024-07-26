Российский Су-27 не допустил нарушения госграницы самолетами ВВС Британии

Отмечается, что воздушные цели, приближающиеся к госгранице РФ, были обнаружены 26 июля. Поднятый российский истребитель идентифицировал их, как самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon.

«При приближении российского Су-27 иностранные военные самолёты выполнили разворот от госграницы РФ», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата норвежского военного самолёта P-8A «Посейдон», приближавшегося к государственной границе РФ над Баренцевым морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

