Российский Су-27 не допустил нарушения госграницы самолетами ВВС Британии
Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы РФ самолётами ВВС Великобритании над Чёрным морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что воздушные цели, приближающиеся к госгранице РФ, были обнаружены 26 июля. Поднятый российский истребитель идентифицировал их, как самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon.
«При приближении российского Су-27 иностранные военные самолёты выполнили разворот от госграницы РФ», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата норвежского военного самолёта P-8A «Посейдон», приближавшегося к государственной границе РФ над Баренцевым морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru