Армия обороны Израиля сбросила на сектор Газа более 6 тысяч бомб
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в общей сложности сбросила около шести тысяч бомб на сектор Газа после нападения ХАМАС на еврейское государство 7 октября. Целями ударов с израильской стороны стали более 3600 объектов в секторе.
Информация со статистикой бомбардировок размещена на официальном сайте ЦАХАЛ. Уточняется, что совокупный вес сброшенных бомб составляет четыре тысячи тонн. В списке целей значатся объекты управления, стратегическая военная инфраструктура ХАМАС, производства боеприпасов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по последним данным, в секторе Газа с начала бомбардировок погибли уже более 1400 человек. В Израиле в результате нападения ХАМАС - 1300 погибших, ранены не менее 3300 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru