СМИ: Турки поддержали решение Анкары и Москвы о рублевых расчетах

«Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией», — отметил пользователь tunctunc.

Другой читатель заявил, что «Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится». Он назвал договоренности двух стран «отличной сделкой»

«Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас... Русские честнее, чем США и ЕС», — сделали вывод читатели издания.

Ранее Россия и Турция договорились вести торговлю в рублях. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

