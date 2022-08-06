СМИ: Турки поддержали решение Анкары и Москвы о рублевых расчетах

Читатели турецкого издания Haber7 приветствовали решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана перейти на расчеты за газ в национальных валютах – рублях и лирах. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате российского газа в рублях

«Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией», — отметил пользователь tunctunc.

Другой читатель заявил, что «Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится». Он назвал договоренности двух стран «отличной сделкой»

«Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас... Русские честнее, чем США и ЕС», — сделали вывод читатели издания.

Ранее Россия и Турция договорились вести торговлю в рублях. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РубльРоссийский ГазГазЭрдоганРеджеп Тайип Эрдоган
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры