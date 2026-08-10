Россия впервые с 1999 года купила у Бразилии какао-бобы
Бразилия в июле поставила какао-бобы в Россию впервые с 1999 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы.
Объем поставок составил 25 тонн и достиг 127,8 тысячи долларов. Ранее Бразилия поставляла России какао-бобы в июне 1999 года, тогда страна экспортировала продукцию на 29 тысяч долларов.
Кроме того, в июле Бразилия поставляла какао-бобы в Японию - (на 120,8 тысячи долларов). При этом в июне экспорт шел в Швейцарию, Нидерланды, Данию, Бельгию.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что импортеры страны заинтересованы в наращивании закупок какао из Венесуэлы.
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