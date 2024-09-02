СМИ: Цитадель подземных туннелей ХАМАС не дает Израилю одержать победу в Газе
Масштабная сеть подземных туннелей в секторе Газа, которую создало палестинское движение ХАМАС, ощутимо затрудняет проведение военной операции Израиля в анклаве. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в интервью газете The New York Times.
Он отметил, что ХАМАС прячется в туннелях и ведет оттуда большую часть боевых действий. По словам представителя ЦАХАЛ, до атаки на Израиль 7 октября 2023 года израильские эксперты полагали, что общая длина туннелей палестинского движения составляет порядка 400 километров.
Газета отметила, что в настоящее время мнение о протяженности тоннелей оценивается в 800 километров, ходы могут пролегать на глубине более 75 метров — высоте 25-этажного дома.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в эфире телеканала Al Jazeera, что США не приемлют никакой долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем. Он указал, что в обсуждаемом соглашении о прекращении огня «очень четко определены график и места вывода войск из сектора Газа», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru