СМИ: Цитадель подземных туннелей ХАМАС не дает Израилю одержать победу в Газе

Масштабная сеть подземных туннелей в секторе Газа, которую создало палестинское движение ХАМАС, ощутимо затрудняет проведение военной операции Израиля в анклаве. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в интервью газете The New York Times.

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Он отметил, что ХАМАС прячется в туннелях и ведет оттуда большую часть боевых действий. По словам представителя ЦАХАЛ, до атаки на Израиль 7 октября 2023 года израильские эксперты полагали, что общая длина туннелей палестинского движения составляет порядка 400 километров.

Газета отметила, что в настоящее время мнение о протяженности тоннелей оценивается в 800 километров, ходы могут пролегать на глубине более 75 метров — высоте 25-этажного дома.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в эфире телеканала Al Jazeera, что США не приемлют никакой долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем. Он указал, что в обсуждаемом соглашении о прекращении огня «очень четко определены график и места вывода войск из сектора Газа», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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