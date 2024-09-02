СМИ: Цитадель подземных туннелей ХАМАС не дает Израилю одержать победу в Газе

Он отметил, что ХАМАС прячется в туннелях и ведет оттуда большую часть боевых действий. По словам представителя ЦАХАЛ, до атаки на Израиль 7 октября 2023 года израильские эксперты полагали, что общая длина туннелей палестинского движения составляет порядка 400 километров.

Газета отметила, что в настоящее время мнение о протяженности тоннелей оценивается в 800 километров, ходы могут пролегать на глубине более 75 метров — высоте 25-этажного дома.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в эфире телеканала Al Jazeera, что США не приемлют никакой долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем. Он указал, что в обсуждаемом соглашении о прекращении огня «очень четко определены график и места вывода войск из сектора Газа», передает «Радиоточка НСН».

