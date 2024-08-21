Блинкен: Израиль согласился вывести войска из сектора Газа

В ходе поездки в Катар, где при участии посредников проходит очередной раунд переговоров между Израилем и ХАМАС, он указал, что в обсуждаемом соглашении о прекращении огня «очень чётко определены график и места вывода войск из сектора Газа».

«И Израиль согласился с этим», — заключил Блинкен.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяхзу заявил, что Тель-Авив будет добиваться освобождения максимального числа живых заложников в секторе Газа на первом этапе сделки с ХАМАС, сообщает RT.

