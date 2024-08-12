СМИ: «Хамас» готов заключить перемирие с Израилем
12 августа 202403:01
Глава политбюро палестинского движения «Хамас» Яхья Синвар сообщил через посредников Израилю о желании заключить соглашение о прекращении огня, сообщает CNN.
В настоящее время не ясно, какой позиции по этому вопросу придерживается глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом американские власти дали понять Тель-Авиву, что пришло время заключить сделку, чтобы избежать эскалации конфликта.
Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации одного из командиров «Хамас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru