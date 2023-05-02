СМИ: центры репатриации из России в Израиль возобновят работу при росте желающих
2 мая 202304:31
Израильские центры экстренной репатриации из России вновь откроются, если волна репатриантов усилится, сообщает РБК со ссылкой на израильское министерство алии и интеграции.
Центры позволяли получить статус репатрианта по ускоренной процедуре по принципу одного окна.
Ранее израильские власти прокомментировали отмену программы экстренной репатриации граждан России. Это связано с падением количества заявок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: центры репатриации из России в Израиль возобновят работу при росте желающих
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru