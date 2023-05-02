СМИ: центры репатриации из России в Израиль возобновят работу при росте желающих

Израильские центры экстренной репатриации из России вновь откроются, если волна репатриантов усилится, сообщает РБК со ссылкой на израильское министерство алии и интеграции.

В Израиле готовят изменения в закон о репатриантах из России

Центры позволяли получить статус репатрианта по ускоренной процедуре по принципу одного окна.

Ранее израильские власти прокомментировали отмену программы экстренной репатриации граждан России. Это связано с падением количества заявок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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