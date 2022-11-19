В Израиле готовят изменения в закон о репатриантах из России
Члены формирующейся парламентской коалиции Израиля требуют отмены «параграфа о внуках» в законе, касающемся репатриантов из России. Об этом рассказал адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц.
«Одно из их основных коалиционных требований — отмена «параграфа о внуках» в Законе о возвращении», — цитирует слова израильского правозащитника РИА Новости.
Принято считать, что евреем может называться тот, у кого еврейкой является мать, напомнил Гервиц,
«Такого человека в юридической практике называют «последним евреем». От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию», — приводит слова общественного деятеля RT.
По его мнению, из-за отмены этого параграфа израильского закона о репатриации евреев из стран бывшего СССР десятков тысяч людей возникнут проблемы, если законодательный акт получит обратную силу.
Ранее Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска Минюста о запрете деятельности в России Еврейского агентства «Сохнут». По сообщениям ряда СМИ, претензии касаются нарушения израильским агентством законодательства о персональных данных, так как информация о заявках на репатриацию хранится в базе данных в Израиле, а не в России. Об этом сообщает Business FM.
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