В Израиле готовят изменения в закон о репатриантах из России

«Одно из их основных коалиционных требований — отмена «параграфа о внуках» в Законе о возвращении», — цитирует слова израильского правозащитника РИА Новости.

Принято считать, что евреем может называться тот, у кого еврейкой является мать, напомнил Гервиц,

«Такого человека в юридической практике называют «последним евреем». От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию», — приводит слова общественного деятеля RT.

По его мнению, из-за отмены этого параграфа израильского закона о репатриации евреев из стран бывшего СССР десятков тысяч людей возникнут проблемы, если законодательный акт получит обратную силу.

Ранее Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска Минюста о запрете деятельности в России Еврейского агентства «Сохнут». По сообщениям ряда СМИ, претензии касаются нарушения израильским агентством законодательства о персональных данных, так как информация о заявках на репатриацию хранится в базе данных в Израиле, а не в России. Об этом сообщает Business FM.

