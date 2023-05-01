Израиль объяснил отказ от экстренной репатриации россиян
Министерство интеграции Израиля прокомментировало отмену программы экстренной репатриации граждан России, пишет РБК.
В ведомстве объяснили отмену падением количества заявок. Число прибывающих в страну без визы потенциальных репатриантов за последний год сильно снизилось, уточнило министерство.
Министр алии и интеграции Офир Софер призвал уделять больше внимания уже прибывшим в Израиль репатриантам.
После начала спецоперации в Израиле открылись центры экстренной репатриации. Граждане России, Украины и Белоруссии могли ускоренно пройти процедуру.
По данным платформы ООН Comtrade, Израиль в 2022 году стал крупнейшим импортером российской водки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- Израиль объяснил отказ от экстренной репатриации россиян
- CNN: под Артемовском убили бывшего морпеха США
- «Спартак» обыграл «Динамо» в ретроматче в Волгограде
- Мизулина сообщила о блокировке счетов блогеров за неуплату налогов
- Белый дом анонсировал новые военные поставки Украине
- «Ашан» опроверг сообщения об ограничении использования георгиевских лент
- Развожаев: пытавшиеся атаковать Крым и Севастополь дроны уничтожены
- Пригожин сообщил об усилении «снарядного голода» у ЧВК «Вагнер»
- СМИ: с выплатой долга не справляется почти треть заемщиков в России
- Экс-советник Кучмы обвинил Запад в предательстве Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru