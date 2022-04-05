СМИ: цель спецоперации России - прорыв осады, устроенной США
Специальная военная операция России на Украине – это прорыв осады Москвы, организованной с запада и юга США посредством Североатлантического альянса, пишет турецкое издание Cumhuriyet.
Речь идет о линии, начинающейся с Балтийского региона, и спускающейся из Восточной Европы в Западное Причерноморье, а оттуда — вдоль Черного моря через Грузию на Кавказ. Отмечается, что при формировании определенных условий эта линия способна достичь Казахстана и Центральной Азии.
По данным издания, стратегия американских властей в отношении КНР также заключается в том, чтобы окружить Китай широкой дугой, спускающейся в Центральную Азию, Пакистан, Индию и Индийский океан, а оттуда протягивающейся в Японию.
Cumhuriyet напоминает, что в начале 2022 года в Казахстане была предпринята попытка оранжевого переворота при поддержке США путем использования справедливых акций и забастовок рабочих. А в Пакистане недавно после угроз из США попытались объявить вотум недоверия правительству Имрана Хана, который оказался занять позицию против России.
Ранее китайское издание Global Times писало, что американские власти нарушили данные России после окончания холодной войны обещания не расширять Североатлантический альянс и не стали за это извиняться.
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