СМИ: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед Россией
Американские власти нарушили данные России после окончания холодной войны обещания не расширять Североатлантический альянс и не стали за это извиняться, сообщает китайское издание Global Times.
Представитель Министерства иностранных дел КНР опубликовал карикатуру на призывы США занять чью-либо сторону. По мнению ее автора, Вашингтон с союзниками воспринял распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, где они будут доминировать.
Впоследствии США нарушили все свои обещания, данные постсоветской России. Как отмечает издание, попытки НАТО и Евросоюза покуситься на российские сферы влияния и стали причиной ситуации между сторонами.
Антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта. Это подтверждает восстановившийся курс рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Ослабленный рубль приносил бюджету России дополнительные доходы из-за экспортных сделок, рассказал экс-глава Центробанка Сергей Дубинин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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