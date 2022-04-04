Представитель Министерства иностранных дел КНР опубликовал карикатуру на призывы США занять чью-либо сторону. По мнению ее автора, Вашингтон с союзниками воспринял распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, где они будут доминировать.

Впоследствии США нарушили все свои обещания, данные постсоветской России. Как отмечает издание, попытки НАТО и Евросоюза покуситься на российские сферы влияния и стали причиной ситуации между сторонами.

Антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта. Это подтверждает восстановившийся курс рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ослабленный рубль приносил бюджету России дополнительные доходы из-за экспортных сделок, рассказал экс-глава Центробанка Сергей Дубинин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

