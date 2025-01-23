Трамп заявил о готовности работать с Китаем по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с Пекином в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе транслировал Fox News.

По его словам, этот вопрос он поднял в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что Китай имеет серьезное влияние на ситуацию и выразил надежду, что совместные усилия помогут ее разрешить.

Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку по урегулированию конфликта

Телефонный разговор между Трампом и китайским лидером состоялся 17 января. Экс-президент США охарактеризовал беседу как продуктивную и подчеркнул, что Вашингтон и Пекин готовы работать над обеспечением безопасности.

21 января президент России Владимир Путин также провел видеопереговоры с председателем КНР. В Кремле сообщали, что стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КитайУкраинаСШАДональд Трамп

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