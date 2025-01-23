Трамп заявил о готовности работать с Китаем по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с Пекином в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе транслировал Fox News.

По его словам, этот вопрос он поднял в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что Китай имеет серьезное влияние на ситуацию и выразил надежду, что совместные усилия помогут ее разрешить.