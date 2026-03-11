По словам собеседника НСН, Венера сегодня представляет куда больший интерес, чем Марс, который уже хорошо исследован.

«Это чисто исследовательская программа. Венера - интересный объект. Марс уже хорошо исследован многочисленными мощными марсоходами. Заявление Илона Маска о том, что он будет пытаться колонизировать Марс – ерунда, фантастика, популизм. Он использует это, на него обращают внимание, но технически подобное невозможно. Во-первых, ни у кого нет таких денег, чтобы на Марс посадить хотя бы двух человек. В том числе их нет у США. Основной вопрос также в том, зачем это делать, если Марс хорошо исследован. Как там человек поможет? Только "флаговтык", политическое действие и все. Стоит это не меньше 500 миллиардов долларов, тут задумаешься, стоит ли. Во всяком случае, никто пока в пилотируемую экспедицию на Марс денег не вкладывает. Ни США, ни сам Маск», - сказал Моисеев

Ранее президент Российской академии наук академик Геннадий Красников сообщил, что Россия заложила строительство атомной электростанции в программу изучения Луны. По его словам, на Луне, в отличие от, например, Марса, есть проблемы с точки зрения энергоснабжения. Лунная ночь длится почти две земных недели, и солнечные батареи не смогут справиться с выработкой энергии, напоминает «Радиоточка НСН».

