Не «флаговтык»: Почему Россия заинтересована в Венере, а не в Марсе
Венера – интересный объект для исследования, в то время как Марс уже достаточно изучен, рассказал НСН Иван Моисеев.
Изучение Венеры – логичное продолжение советской программы освоения космоса, поскольку планета малоизучена, заявил в беседе с НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны в рамках изучения дальнего космоса, будет Венера, сказал первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью журналу «Разведчик». По его словам, это направление имеет исторические корни, в 1970 году СССР первым в мире произвел успешную посадку космического аппарата на этой планете. Моисеев заметил, что запуск станции «Венера-Д» соответствует десятилетнему плану изучения космоса.
«Мантуров не сказал ничего нового. У нас есть десятилетний план развития по космосу. Предусмотрен запуск четырех легких лунных станций и одной станции "Венера-Д". "Венера-Д" – очень древний проект. От первых "Венер", которые запускались в СССР, он отличается длительностью пребывания на поверхности. Те посадочные аппараты жили около часа. "Венера-Д" сначала подразумевала один день работы на Венере. Сейчас срок снижен до нескольких часов. Все это – продолжение научной программы СССР, которая была очень результативной, очень эффектной. Аппараты похожи на старые "Венеры". Если мы берем чисто российский период, начиная с 1991 года, у нас не было ни одной успешной межпланетной или лунной станции. Были попытки, но они все закончились неудачей», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, Венера сегодня представляет куда больший интерес, чем Марс, который уже хорошо исследован.
«Это чисто исследовательская программа. Венера - интересный объект. Марс уже хорошо исследован многочисленными мощными марсоходами. Заявление Илона Маска о том, что он будет пытаться колонизировать Марс – ерунда, фантастика, популизм. Он использует это, на него обращают внимание, но технически подобное невозможно. Во-первых, ни у кого нет таких денег, чтобы на Марс посадить хотя бы двух человек. В том числе их нет у США. Основной вопрос также в том, зачем это делать, если Марс хорошо исследован. Как там человек поможет? Только "флаговтык", политическое действие и все. Стоит это не меньше 500 миллиардов долларов, тут задумаешься, стоит ли. Во всяком случае, никто пока в пилотируемую экспедицию на Марс денег не вкладывает. Ни США, ни сам Маск», - сказал Моисеев
Ранее президент Российской академии наук академик Геннадий Красников сообщил, что Россия заложила строительство атомной электростанции в программу изучения Луны. По его словам, на Луне, в отличие от, например, Марса, есть проблемы с точки зрения энергоснабжения. Лунная ночь длится почти две земных недели, и солнечные батареи не смогут справиться с выработкой энергии, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Успехи России на Паралимпиаде связали с флагом и гимном
- Песков рассказал, как долго будут вводиться ограничения интернета в РФ
- Депутат Свинцов назвал срок, когда окупится мессенджер MAX
- Нилов: Проект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме
- Нет аналогов: Без Telegram рынок рекламы в России сократится в три раза
- Армия России освободила Червоную Зарю в Сумской области
- Туман в голове: Россиян предупредили об апрельском пике нового штамма COVID-19
- В Кремле призвали думать о Max, а не о Telegram
- «Кто даст слабину?»: Переговоры оказались невыгодны ни США, ни Ирану
- Сафонова и Захаряна включили в расширенный состав сборной РФ на матчи марта