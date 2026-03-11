АТОР: Российских туристов вывезут с Ближнего Востока до 15 марта
11 марта 202611:21
Вывоз российских туристов из государств Ближнего Востока планируют завершить на этой неделе. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ТАСС.
«Мы ожидаем, что все-таки до 15 числа этот процесс будет завершен», - отметила она.
По словам Ломидзе, на Ближнем Востоке осталось несколько тысяч россиян.
Ранее в АТОР рассказали, что около 10 тысяч туристов из РФ с обратными авиабилетами с пересадками в ближневосточных странах застряли в Таиланде.
Горячие новости
- Нет аналогов: Без Telegram рынок рекламы в России сократится в три раза
- Армия России освободила Червоную Зарю в Сумской области
- Туман в голове: Россиян предупредили об апрельском пике нового штамма COVID-19
- В Кремле призвали думать о Max, а не о Telegram
- «Кто даст слабину?»: Переговоры оказались невыгодны ни США, ни Ирану
- Сафонова и Захаряна включили в расширенный состав сборной РФ на матчи марта
- Песков: В ближайшее время вряд ли возможна встреча Путина и Пезешкиана
- Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Валерий Бочкин
- Не «флаговтык»: Почему Россия заинтересована в Венере, а не в Марсе
- АТОР: Российских туристов вывезут с Ближнего Востока до 15 марта