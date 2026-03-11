АТОР: Российских туристов вывезут с Ближнего Востока до 15 марта

Вывоз российских туристов из государств Ближнего Востока планируют завершить на этой неделе. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ТАСС.

«Мы ожидаем, что все-таки до 15 числа этот процесс будет завершен», - отметила она.

По словам Ломидзе, на Ближнем Востоке осталось несколько тысяч россиян.

Ранее в АТОР рассказали, что около 10 тысяч туристов из РФ с обратными авиабилетами с пересадками в ближневосточных странах застряли в Таиланде.

