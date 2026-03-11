Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Валерий Бочкин
Умер актер театра и кино Валерий Бочкин. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на окружение артиста.
«Валерий Николаевич ушел из жизни после третьего инсульта», – отметила собеседница издания.
По данным портала «Кино-театр.ру», Бочкин умер 7 марта. Актеру был 81 год.
Валерий Бочкин родился в 1944 году, в 1973-м окончил ГИТИС. Актер служил в Ленинградском Театре драмы и комедии (на Литейном) и Санкт-Петербургском детском драматическом театре «На Неве». В 1997 году Бочкину присвоили звание заслуженного артиста России. Актер был известен зрителям по сериалам «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».
Ранее на 80-м году жизни умер актер, сценарист и поэт Александр Зиновьев.
