Песков: В ближайшее время вряд ли возможна встреча Путина и Пезешкиана
11 марта 202611:46
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал невозможной встречу российского лидера с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.
«Понятно, что встреча сейчас вряд ли возможна», - отметил представитель Кремля.
Песков указал на «понятные причины».
Накануне Путин и Пезешкиан провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке в связи с действиями США и Израиля против Ирана.
Горячие новости
- Депутат Свинцов назвал срок, когда окупится мессенджер MAX
- Нилов: Проект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме
- Нет аналогов: Без Telegram рынок рекламы в России сократится в три раза
- Армия России освободила Червоную Зарю в Сумской области
- Туман в голове: Россиян предупредили об апрельском пике нового штамма COVID-19
- В Кремле призвали думать о Max, а не о Telegram
- «Кто даст слабину?»: Переговоры оказались невыгодны ни США, ни Ирану
- Сафонова и Захаряна включили в расширенный состав сборной РФ на матчи марта
- Песков: В ближайшее время вряд ли возможна встреча Путина и Пезешкиана
- Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Валерий Бочкин