Песков: В ближайшее время вряд ли возможна встреча Путина и Пезешкиана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал невозможной встречу российского лидера с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.

Песков: РФ не получала предложений об организации встречи Путина и Трампа

«Понятно, что встреча сейчас вряд ли возможна», - отметил представитель Кремля.

Песков указал на «понятные причины».

Накануне Путин и Пезешкиан провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке в связи с действиями США и Израиля против Ирана.

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
