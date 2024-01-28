СМИ: Трамп в случае переизбрания может ввести пошлины в 60% на импорт из Китая

По данным издания, политик рассматривает варианты «новой масштабной экономической атаки на Китай». Это может привести к «глобальной торговой войне». Как считают аналитики, бывший президент может понизить торговый статус КНР в отношениях с США, что повлечет рост пошлин до 40%. В частных беседах Трамп обсуждает с советниками возможность введения пошлин в размере 60% на весь китайский импорт.

Ранее Трамп заявил, что Байдена контролирует китайская администрация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

