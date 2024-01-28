СМИ: Трамп в случае переизбрания может ввести пошлины в 60% на импорт из Китая
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в случае победы на выборах может ввести пошлины в размере 60% на товары из Китая, сообщает The Washington Post.
По данным издания, политик рассматривает варианты «новой масштабной экономической атаки на Китай». Это может привести к «глобальной торговой войне». Как считают аналитики, бывший президент может понизить торговый статус КНР в отношениях с США, что повлечет рост пошлин до 40%. В частных беседах Трамп обсуждает с советниками возможность введения пошлин в размере 60% на весь китайский импорт.
Ранее Трамп заявил, что Байдена контролирует китайская администрация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru