Трамп: Байдена контролирует китайская администрация
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о связи главы Белого дома Джо Байдена с руководством КНР.
По мнению Трампа, Пекин контролирует действия Байдена. Он обратил внимание, что нынешняя американская администрация не противодействует Китаю, который расширяет влияние на Кубе.
«Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им», - сказал Трамп на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир.
В случае победы на выборах в 2024 году Трамп пообещал немедленно потребовать от Китая вывезти шпионское и военное оборудование с Кубы.
Трамп ранее пригрозил расследовать возможные финансовые махинации Байдена. Предъявление обвинений президенту политик назвал восстановлением справедливости, передает «Радиоточка НСН».
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