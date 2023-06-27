Трамп: Байдена контролирует китайская администрация

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о связи главы Белого дома Джо Байдена с руководством КНР.

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По мнению Трампа, Пекин контролирует действия Байдена. Он обратил внимание, что нынешняя американская администрация не противодействует Китаю, который расширяет влияние на Кубе.

«Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им», - сказал Трамп на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир.

В случае победы на выборах в 2024 году Трамп пообещал немедленно потребовать от Китая вывезти шпионское и военное оборудование с Кубы.

Трамп ранее пригрозил расследовать возможные финансовые махинации Байдена. Предъявление обвинений президенту политик назвал восстановлением справедливости, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:КитайСШАДжо БайденДональд Трамп

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