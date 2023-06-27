Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну
Мир приблизился к третьей мировой войне, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с членами Республиканской партии в городе Нью-Гемпшир.
По словам Трампа, Соединенные Штаты «катятся в ад». Падает доверие к доллару, который может потерять статус мирового стандарта валюты, предупредил политик.
Оппонентов от Демократической партии экс-президента назвал «разжигателями войны». Трамп полагает, что нынешняя администрация США не настроена на переговоры по Украине и прекращение конфликта.
Политик пообещал предотвратить третью мировую войну в случае победы на президентских выборах в 2024 году.
Бывший глава Белого дома ранее заявил, что администрация Джо Байдена подконтрольна Китаю. Доказательством этого политик счел рост влияния КНР на Кубе, передает «Радиточка НСН».
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