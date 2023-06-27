Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

По словам Трампа, Соединенные Штаты «катятся в ад». Падает доверие к доллару, который может потерять статус мирового стандарта валюты, предупредил политик.

Оппонентов от Демократической партии экс-президента назвал «разжигателями войны». Трамп полагает, что нынешняя администрация США не настроена на переговоры по Украине и прекращение конфликта.

Политик пообещал предотвратить третью мировую войну в случае победы на президентских выборах в 2024 году.

Бывший глава Белого дома ранее заявил, что администрация Джо Байдена подконтрольна Китаю. Доказательством этого политик счел рост влияния КНР на Кубе, передает «Радиточка НСН».

