СМИ: Трамп ужесточит антироссийские санкции

Администрация американского лидера Дональда Трампа введет дополнительные ограничения в отношении нефтяного, газового и банковского секторов России, сообщает CBS.

Трамп заявил о желании встретиться с Путиным

Телеканал указал, что такое решение затрудняет другим странам покупку российской нефти, тем самым ограничивая ее глобальные поставки. Более жесткие ограничительные меры вводятся в тот момент, когда администрация президента США пытается убедить Москву принять 30-дневное перемирие в конфликте на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин допустил обсуждение с Трампом деталей возможного перемирия с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СШАСанкции Против России

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