Путин допустил обсуждение с Трампом деталей возможного перемирия с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва в целом поддерживает идею перемирия на Украине, однако для ее реализации необходимо обсудить ряд ключевых вопросов, в том числе с американской стороной. Он не исключил, что соответствующие детали могут стать темой возможного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Выступая на пресс-конференции, российский лидер подчеркнул, что урегулирование конфликта мирным путем является правильным подходом. Вместе с тем, по его словам, реализация этой инициативы требует тщательной проработки механизмов контроля, верификации и ответственности сторон.