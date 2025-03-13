Путин допустил обсуждение с Трампом деталей возможного перемирия с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва в целом поддерживает идею перемирия на Украине, однако для ее реализации необходимо обсудить ряд ключевых вопросов, в том числе с американской стороной. Он не исключил, что соответствующие детали могут стать темой возможного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Выступая на пресс-конференции, российский лидер подчеркнул, что урегулирование конфликта мирным путем является правильным подходом. Вместе с тем, по его словам, реализация этой инициативы требует тщательной проработки механизмов контроля, верификации и ответственности сторон.

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Путин указал, что предстоит определить, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, как обеспечивать соблюдение договоренностей и каким образом фиксировать возможные нарушения.

Он также отметил, что линия соприкосновения протяженностью около двух тысяч километров создает дополнительные сложности для контроля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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