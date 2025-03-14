Трамп заявил о желании встретиться с Путиным
14 марта 202500:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться и поговорить с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
По его словам, «нам нужно побыстрее с этим покончить». Трамп имел в виду встречу с Путиным.
Путин допустил обсуждение с Трампом деталей возможного перемирия с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рютте и Трамп в ходе встречи пошутили над Байденом
- Песков заявил, что звук на совещании Путина из Курской области рассинхронизировался
- Трамп заявил о желании встретиться с Путиным
- СМИ: США обсуждают с РФ возможное сотрудничество с «Газпромом»
- Канада направила Украине доходы от замороженных российских активов
- Трамп заявил о переговорах по контролю над Запорожской АЭС
- Киев назвал США условия перемирия и отказался исключать курс на НАТО
- Депутат ЕП заявил, что условия мира на Украине может диктовать только Россия
- Погранслужба Украины задержала четырех мужчин при попытке бегства в Румынию
- Группа «Ленинград» анонсировала выход новой песни «Биография»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru