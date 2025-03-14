Трамп заявил о желании встретиться с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться и поговорить с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Трамп заявил о наличии у США рычагов давления на Россию

По его словам, «нам нужно побыстрее с этим покончить». Трамп имел в виду встречу с Путиным.

Путин допустил обсуждение с Трампом деталей возможного перемирия с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:СШАДональд ТрампПрезидент РФВладимир Путин

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