СМИ: Трамп призвал начать организацию встречи по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил New York Post, что призвал начать организовывать встречи по завершению конфликта вокруг Украины.

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Он указал, что у него есть конкретный план по разрешению конфликта. Президент США делает акцент на хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Трамп обратился к советнику по национальной безопасности Майку Уолцу и призвал начать проводить встречи для решения конфликта.

Также, по словам главы государства, он разговаривал по телефону с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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