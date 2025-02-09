СМИ: Трамп призвал начать организацию встречи по Украине

Он указал, что у него есть конкретный план по разрешению конфликта. Президент США делает акцент на хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Трамп обратился к советнику по национальной безопасности Майку Уолцу и призвал начать проводить встречи для решения конфликта.

Также, по словам главы государства, он разговаривал по телефону с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

