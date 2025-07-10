СМИ: Трамп поддержит антироссийские санкции, если получит право их снять

Глава США Дональд Трамп готов поддержать проект закона об антироссийских санкциях при условии, что он сохранит возможность позже их снять, сообщает Politico.

Трамп назвал Путина профессионалом и заявил, что РФ справляется с санкциями

По словам источника издания, администрация США не позволит Конгрессу управлять внешней политикой президента. Поэтому законопроект должен включать полноценные полномочия по освобождению от санкций.

Ранее группа американских конгрессменов внесла в Палату представителей законопроект под названием PEACE Act, предусматривающий санкции против иностранных банков, сотрудничающих с российским энергетическим сектором или компаниями, находящимися под действующими ограничениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры