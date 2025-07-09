Конгресс США рассмотрит санкции против банков, сотрудничающих с Россией

Группа американских конгрессменов внесла в Палату представителей законопроект под названием PEACE Act, предусматривающий санкции против иностранных банков, сотрудничающих с российским энергетическим сектором или компаниями, находящимися под действующими ограничениями. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — конгрессмена Зака Нанна.

По его словам, предложенные меры направлены на усиление финансового давления на структуры, которые, как утверждается, способствуют продолжению российской агрессии, при этом не затрагивая интересы американских налогоплательщиков.