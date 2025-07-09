Конгресс США рассмотрит санкции против банков, сотрудничающих с Россией
Группа американских конгрессменов внесла в Палату представителей законопроект под названием PEACE Act, предусматривающий санкции против иностранных банков, сотрудничающих с российским энергетическим сектором или компаниями, находящимися под действующими ограничениями. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — конгрессмена Зака Нанна.
По его словам, предложенные меры направлены на усиление финансового давления на структуры, которые, как утверждается, способствуют продолжению российской агрессии, при этом не затрагивая интересы американских налогоплательщиков.
Нанн отметил, что санкции будут обязательными и повлекут за собой запрет на доступ к финансовой системе США для всех иностранных банков, сознательно ведущих дела с российскими подсанкционными организациями или энергетическими компаниями.
Конгрессмен также подчеркнул, что проект закона разрабатывался в двупартийном формате и, по его утверждению, служит подкреплением усилий президента Дональда Трампа, направленных на достижение мира путем давления. Временное приостановление санкций, как предусмотрено документом, возможно только при уведомлении Конгресса со стороны главы государства, передает «Радиоточка НСН».
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