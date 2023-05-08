СМИ: Трамп не будет давать показания в деле обвинившей его журналистки
8 мая 202304:35
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп не будет давать показания в рамках дела писательницы и журналистки Джин Кэрролл, сообщает CNN.
Окружной судья Манхэттена дал адвокатам бывшего американского лидера время для возможности изменить стратегию защиты, однако этого не произошло.
Кэрролл обвиняет политика в изнасиловании.
Ранее Трампу было отказано в аннулировании процесса по делу об изнасиловании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Трамп не будет давать показания в деле обвинившей его журналистки
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru