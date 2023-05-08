СМИ: Трамп не будет давать показания в деле обвинившей его журналистки

Окружной судья Манхэттена дал адвокатам бывшего американского лидера время для возможности изменить стратегию защиты, однако этого не произошло.

Кэрролл обвиняет политика в изнасиловании.

Ранее Трампу было отказано в аннулировании процесса по делу об изнасиловании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

