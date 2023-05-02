Трампу отказано в аннулировании процесса по делу об изнасиловании
Бывшему американскому лидеру Дональду Трампу отказали в суде Нью-Йорка в аннулировании процесса по делу об изнасиловании, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Associated Press.
1 мая состоялось третье слушание по иску журналистки Джин Кэрролл. До начала заседания адвокат бывшего президента Джо Такапина подал заявление с просьбой аннулировать процесс, однако прошение было отклонено.
Как заявил судья, перекрестный допрос Кэрролл будет продолжаться всю неделю. При этом Такапина вновь подал ходатайство из-за предвзятости судьи.
Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании летом 2019 года. В ноябре того же года она подала на него в суд. Политик на заседаниях не присутствует.
Ранее Трамп получил $15,4 млн на предвыборную кампанию после предъявления ему обвинений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru