СМИ: Трамп может ввести санкции против России в ближайшие дни
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность введения антироссийских санкций на этой неделе, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, глава государства разочарован действиями президента России Владимира Путина и медленным продвижением мирных переговоров. Обсуждаемые новые ограничения не предполагают расширения банковских санкций. Рассматриваются другие варианты, включая ограниченные меры с целью побудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.
Ранее стало известно, что Трамп дал понять, что не планирует усиливать давление на Россию или вводить в отношении нее жесткие экономические санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru