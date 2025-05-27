СМИ: Трамп может ввести санкции против России в ближайшие дни

По данным издания, глава государства разочарован действиями президента России Владимира Путина и медленным продвижением мирных переговоров. Обсуждаемые новые ограничения не предполагают расширения банковских санкций. Рассматриваются другие варианты, включая ограниченные меры с целью побудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.

Ранее стало известно, что Трамп дал понять, что не планирует усиливать давление на Россию или вводить в отношении нее жесткие экономические санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

