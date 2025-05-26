СМИ: Трамп отказался усиливать санкции против России после разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп дал понять, что не планирует усиливать давление на Россию или вводить в отношении нее жксткие экономические санкции. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
По данным издания, Трамп ясно обозначил, что не намерен присоединяться к антироссийским ограничениям, ранее согласованным с лидерами Франции, Германии и Великобритании.
По словам источников, он также поставил под сомнение эффективность уже действующих санкций, назвав их малорезультативными и не соответствующими интересам США.
Собеседники газеты подчеркнули, что подобная позиция стала очевидной именно после телефонного разговора Трампа с Путиным, состоявшегося на прошлой неделе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru