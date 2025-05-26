СМИ: Трамп отказался усиливать санкции против России после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не планирует усиливать давление на Россию или вводить в отношении нее жксткие экономические санкции. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

По данным издания, Трамп ясно обозначил, что не намерен присоединяться к антироссийским ограничениям, ранее согласованным с лидерами Франции, Германии и Великобритании.