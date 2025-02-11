СМИ: Келлог не планирует посещать Москву в ходе европейского турне
11 февраля 202502:02
Специальный посланник американского лидера Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не планирует посещать Москву, сообщает Bloomberg.
Речь идет о предстоящем европейском турне политика.
Келлог в ближайшие недели обнародует несколько вариантов завершения конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru