СМИ: Келлог не планирует посещать Москву в ходе европейского турне

Специальный посланник американского лидера Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не планирует посещать Москву, сообщает Bloomberg.

Вот и всё: США приостановили разработку мирного плана по Украине

Речь идет о предстоящем европейском турне политика.

Келлог в ближайшие недели обнародует несколько вариантов завершения конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры