Келлог: Киев должен быть готов к проведению выборов во время боевых действий

Украина должна быть готова к проведению выборов даже во время боевых действий, заявил спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью Newsmax.

«Признаком здоровой демократии является готовность и возможность проведения выборов даже во время (боевых действий – ред. НСН)», - сказал он.

Вместе с тем Келлог признал, что конституция Украины запрещает проведение выборов во время действия военного положения.

Ранее спецпредставитель Трампа по Украине сообщил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Ожидается, что там состоится обсуждение целей Трампа по урегулированию украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

