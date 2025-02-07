Келлог: Киев должен быть готов к проведению выборов во время боевых действий
Украина должна быть готова к проведению выборов даже во время боевых действий, заявил спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью Newsmax.
«Признаком здоровой демократии является готовность и возможность проведения выборов даже во время (боевых действий – ред. НСН)», - сказал он.
Вместе с тем Келлог признал, что конституция Украины запрещает проведение выборов во время действия военного положения.
Ранее спецпредставитель Трампа по Украине сообщил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Ожидается, что там состоится обсуждение целей Трампа по урегулированию украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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