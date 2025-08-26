СМИ: Трамп четыре раза пытался поговорить по телефону с премьером Индии

Президент США Дональд Трамп несколько раз пытался провести телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Прискорбно»: В Индии назвали новые пошлины США «несправедливыми»

«За последние недели Трамп предпринял четыре попытки дозвониться до индийского премьер-министра», - пишет немецкое издание.

По данным СМИ, Моди отказался от беседы.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Нарендрой Моди, российский лидер рассказал об итогах саммита РФ и США на Аляске, напоминает RT.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
