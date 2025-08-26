СМИ: Трамп четыре раза пытался поговорить по телефону с премьером Индии

Минцифры разработало второй пакет мер по противодействию мошенникам Задержанного врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву Самолёт рейсом Лондон-Пекин приземлился в Нижневартовске из-за неисправности двигателя Авиакомпания «Победа» перевезла 100 миллионов пассажиров В споре о том, как собирать грибы поставлена тока