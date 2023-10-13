СМИ: Трамп хочет отставки Нетаньяху
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп говорит сторонникам, что хочет отставки израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает Rolling Stones.
По данным издания, в последние дни бывший президент провел телефонные переговоры со спонсорами и сторонниками республиканцев, которые хотели знать, как он будет вести себя в ситуации с обострением вокруг Израиля, если одержит победу на предстоящих выборах главы государства.
Политик высказывал идеи о прекращении любой помощи Палестине и призывах к другим нациям поступить так же.
Также Трамп много времени агрессивно ругал Нетаньяху, желая, чтобы он ушел с поста к тому времени, как Трамп может заступить на должность в 2025 году.
Ранее Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru