СМИ: Трамп хочет отставки Нетаньяху

По данным издания, в последние дни бывший президент провел телефонные переговоры со спонсорами и сторонниками республиканцев, которые хотели знать, как он будет вести себя в ситуации с обострением вокруг Израиля, если одержит победу на предстоящих выборах главы государства.

Политик высказывал идеи о прекращении любой помощи Палестине и призывах к другим нациям поступить так же.

Также Трамп много времени агрессивно ругал Нетаньяху, желая, чтобы он ушел с поста к тому времени, как Трамп может заступить на должность в 2025 году.

Ранее Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

