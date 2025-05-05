СМИ: Израиль планирует взять под контроль всю территорию Сектора Газа

Правительство Израиля разработало новый план военной операции в Секторе Газа и хочет взять его целиком под свой контроль. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на двух официальных лиц Израиля.

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Согласно публикации, армия должна захватить весь палестинский анклав и удержать территорию. Уточняется, что для этого будут продолжены бомбардировки и сухопутная операция.

Отмечается, что главная цель нового плана — полная военная победа над движением ХАМАС и освобождение оставшихся в руках боевиков заложников. Источники агентства отметили, что решение о начале операции будет окончательно принято после консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, чтобы подорвать контроль движения ХАМАС над населением анклава, напоминает НСН.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАВоенная ОперацияСектор ГазаИзраиль

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