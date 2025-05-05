СМИ: Израиль планирует взять под контроль всю территорию Сектора Газа

Согласно публикации, армия должна захватить весь палестинский анклав и удержать территорию. Уточняется, что для этого будут продолжены бомбардировки и сухопутная операция.

Отмечается, что главная цель нового плана — полная военная победа над движением ХАМАС и освобождение оставшихся в руках боевиков заложников. Источники агентства отметили, что решение о начале операции будет окончательно принято после консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, чтобы подорвать контроль движения ХАМАС над населением анклава, напоминает НСН.

