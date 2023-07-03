СМИ: сын Байдена снимал, как принимает наркотики за рулем
3 июля 202303:01
Сын главы Белого дома Джо Байдена Хантер фотографировал употребление наркотиков за рулем автомобиля, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The New York Post.
Фото Хантер сделал сам в 2018 году. Снимок нашли на потерянном ноутбуке, в котором среди прочего также хранились другие доказательства нарушений закона сыном главы государства.
За два месяца до этой фотографии сын Байдена сделал кадр, как он едет по шоссе на вечеринку в Лас-Вегасе со скоростью 280 км/ч.
Ранее Хантер Байден признался в налоговых нарушениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев: РФ добьется устранения угрозы членства Киева в НАТО
- СМИ: сын Байдена снимал, как принимает наркотики за рулем
- Медведев призвал Европу к запрету нацистского украинского режима
- В Госдуме рассказали, почему Германия не хочет поставлять ВСУ дальнобойное вооружение
- СМИ: причиной взрыва «Титана» могли стать микротрещины
- СМИ: в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
- Медведев: Зерновая сделка должна быть расторгнута
- Во Франции родственница застреленного полицией подростка призвала прекратить беспорядки
- Аэропорт Волгограда проверяют после угрозы взрыва
- Москвичей предупредили о грозе в ночь на 3 июля
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru