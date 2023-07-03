СМИ: сын Байдена снимал, как принимает наркотики за рулем

Сын главы Белого дома Джо Байдена Хантер фотографировал употребление наркотиков за рулем автомобиля, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The New York Post.

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Фото Хантер сделал сам в 2018 году. Снимок нашли на потерянном ноутбуке, в котором среди прочего также хранились другие доказательства нарушений закона сыном главы государства.

За два месяца до этой фотографии сын Байдена сделал кадр, как он едет по шоссе на вечеринку в Лас-Вегасе со скоростью 280 км/ч.

Ранее Хантер Байден признался в налоговых нарушениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

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