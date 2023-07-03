СМИ: сын Байдена снимал, как принимает наркотики за рулем

Фото Хантер сделал сам в 2018 году. Снимок нашли на потерянном ноутбуке, в котором среди прочего также хранились другие доказательства нарушений закона сыном главы государства.

За два месяца до этой фотографии сын Байдена сделал кадр, как он едет по шоссе на вечеринку в Лас-Вегасе со скоростью 280 км/ч.

Ранее Хантер Байден признался в налоговых нарушениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

