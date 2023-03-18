Медведев призвал отправить на свалку истории Байдена с сыном
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал американцев вернуть себе страну, отправив на свалку истории президента Джо Байдена и его сына. Пост в Telegram-канале российский политик опубликовал 18 марта, после сообщения бывшего президента Дональда Трампа о его грядущем задержании во вторник, 21 марта.
«Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов - отца и сына Байденов!» - призвал Дмитрий Медведев.
В качестве post scriptum он в шутку сообщил, что «пост размещен по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Фёдоровича Трампа».
Ранее обвинитель Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан признался, что оформление МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина вызывает «сожаление», хотя при этом представляет собой лишь первый этап многих иных расследований.
Днем в субботу американский бизнесмен Илон Маск заявил, что возможное задержание бывшего президента Дональда Трампа позволит ему победить на президентских выборах 2024 года в США.
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