Медведев призвал отправить на свалку истории Байдена с сыном

«Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов - отца и сына Байденов!» - призвал Дмитрий Медведев.

В качестве post scriptum он в шутку сообщил, что «пост размещен по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Фёдоровича Трампа».

Ранее обвинитель Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан признался, что оформление МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина вызывает «сожаление», хотя при этом представляет собой лишь первый этап многих иных расследований.



Днем в субботу американский бизнесмен Илон Маск заявил, что возможное задержание бывшего президента Дональда Трампа позволит ему победить на президентских выборах 2024 года в США.



