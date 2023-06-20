Сын президента США Хантер Байден признался в налоговых нарушениях

Сын президента США Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по трем обвинениям, в том числе по налоговым преступлениям, сообщает CNN.

Уточняется, что он также признался в нарушениях при хранении оружия. Так, в середине октября, Хантер, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что является нарушением закона. При этом Минюст не будет преследовать его по этому обвинению.

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Ранее юридический комитет палаты представителей США установил причастность ЦРУ к попытке выставить скандал с ноутбуком сына президента страны Хантера Байдена за дезинформацию со стороны России.

Ранее Дональд Трамп назвал «возмутительным позором» для ФБР в замалчивании сведений о сыне Байдена, сообщает «Радиоточка НСН». 19 сентября 2019 года Трамп попросил Зеленского расследовать причастность Хантера Байдена к коррупционным схемам на Украине. Президент Украины ему отказал.

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ФОТО: РИА Новости
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