Сын президента США Хантер Байден признался в налоговых нарушениях
Сын президента США Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по трем обвинениям, в том числе по налоговым преступлениям, сообщает CNN.
Уточняется, что он также признался в нарушениях при хранении оружия. Так, в середине октября, Хантер, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что является нарушением закона. При этом Минюст не будет преследовать его по этому обвинению.
Ранее юридический комитет палаты представителей США установил причастность ЦРУ к попытке выставить скандал с ноутбуком сына президента страны Хантера Байдена за дезинформацию со стороны России.
Ранее Дональд Трамп назвал «возмутительным позором» для ФБР в замалчивании сведений о сыне Байдена, сообщает «Радиоточка НСН». 19 сентября 2019 года Трамп попросил Зеленского расследовать причастность Хантера Байдена к коррупционным схемам на Украине. Президент Украины ему отказал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сын президента США Хантер Байден признался в налоговых нарушениях
- Детей погибших участников СВО будут зачислять в школы вне очереди
- Мишустин призвал быстрее переходить на сети связи нового поколения
- ООН признала отсутствие перспектив по требованиям России в рамках зерновой сделки
- Призвавшего ввести санкции против России Басту выгнали из «Единой Сербии»
- Столтенберг: ВСУ наталкиваются на хорошо подготовленную российскую оборону
- В России установили 3 сентября День Победы над милитаристской Японией
- Вучич назвал условие для начала переговоров с «премьером» Косово
- Тамбовский пороховой завод подтвердил гибель четырех человек при взрыве
- Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru