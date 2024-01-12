СМИ: Сунак объявил о пакете военной помощи Украине в более чем 3 млрд долларов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму порядка 3,2 млрд долларов в 2024 году. Об эьтом сообщает в пятницу украинское издание «Европейская правда».

В новый пакет войдут оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, тысячи снарядов.

Премьер Британии Сунак прибыл в Киев

Кроме того, по словам британского премьера, планируется провести учения для еще тысяч украинских военных.

В пятницу, 12 января, Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Украина и Великобритания подписали сегодня также договор о гарантиях безопасности. Он будет действовать до вступления Украины в НАТО.


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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВеликобритания

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