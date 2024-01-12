СМИ: Сунак объявил о пакете военной помощи Украине в более чем 3 млрд долларов

Кроме того, по словам британского премьера, планируется провести учения для еще тысяч украинских военных.

В пятницу, 12 января, Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Украина и Великобритания подписали сегодня также договор о гарантиях безопасности. Он будет действовать до вступления Украины в НАТО.



