Премьер Британии Сунак прибыл в Киев

Премьер Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев на президентском поезде. Об этом он сообщил в соцсети Х.

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«Обращаюсь ко всем украинцам: Британия с вами - столько, сколько потребуется», - говорится в сообщении политика.

Вместе с премьером в украинскую столицу прибыли министр обороны Грант Шаппс и замначальника штаба обороны королевства Гвин Джекинс.

Ранее правительство Братинии анонсировало по приезду Сунака выделение Украине крупной суммы финансовой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Сунака
ТЕГИ:ДипломатияУкраинаВеликобритания

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