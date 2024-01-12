Премьер Британии Сунак прибыл в Киев
12 января 202414:00
Премьер Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев на президентском поезде. Об этом он сообщил в соцсети Х.
«Обращаюсь ко всем украинцам: Британия с вами - столько, сколько потребуется», - говорится в сообщении политика.
Вместе с премьером в украинскую столицу прибыли министр обороны Грант Шаппс и замначальника штаба обороны королевства Гвин Джекинс.
Ранее правительство Братинии анонсировало по приезду Сунака выделение Украине крупной суммы финансовой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru