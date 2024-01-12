Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности

В британском правительстве уточнили, что договор предусматривает обмен разведывательной информацией, а также сотрудничество в сфере кибербезопасности.

Кроме того, в соглашении говорится об обучении медиков и военных, а также о сотрудничестве Киева и Лондона в оборонной промышленности.

«Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине фактически будет означать объявление России войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

