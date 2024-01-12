Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак поставили свои подписи под двусторонним соглашением двух стран о безопасности, сообщает ТАСС.
В британском правительстве уточнили, что договор предусматривает обмен разведывательной информацией, а также сотрудничество в сфере кибербезопасности.
Кроме того, в соглашении говорится об обучении медиков и военных, а также о сотрудничестве Киева и Лондона в оборонной промышленности.
«Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО», - подчеркнул украинский лидер.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине фактически будет означать объявление России войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru