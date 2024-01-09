СМИ: Строящийся газопровод в Германии повредили в восьми местах

Злоумышленники повредили строящийся газопровод для СПГ-терминала на севере Германии. Неизвестные просверлили в трубе восемь дыр, сообщило издание Spiegel.

Общий ущерб, по его данным, оценивается в 1,6 миллиона евро. Повреждения нанесены на участке трубопровода, они разбросаны на расстоянии около одного километра. По данным полиции повреждения были обнаружены 28 ноября в ходе электронной проверки труб.

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Строящийся газопровод должен соединить новый СПГ-терминал вблизи Брунсбюттеля с энергосетью Германии. Проект ранее уже вызвал критику со стороны экоактивистов, которые неоднократно пытались сорвать его строительства. Они требуют от правительства отказаться от развития углеводородной энергетики.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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