«Коллекторский бизнес выглядит так: банк продает коллекторам 100 миллионов необеспеченных долгов, например, за десять миллионов рублей. Такое может быть. Это значит, что люди взяли долгов на 100 миллионов, а банк продает их дешевле. Какие –то платежи уже были получены, поэтому банку иногда выгоднее просто скинуть эту сумму. Коллектор пытается из этих ста миллионов выжать максимум. Если он «выжал» в итоге 30 миллионов, его выручка составит 20 миллионов. Коллекторы специально нужны, чтобы банки не занимались операционной работой», - пояснила она.

Глухова добавила, что банки и коллекторы в любом случае не несут убытки, когда прощают часть долга.

«Почему прощают долги? Например, человек брал миллион рублей, дальше он заплатил сто тысяч рублей в виде процентов. Его основной долг уменьшился не так сильно, до 970 тысяч. Дальше человек перестает платить, ему капают просрочки и штрафы. Он может пойти в банкротство, тогда кредитор не получит ничего. Второй вариант: банк продает долг коллектору, а он прощает часть долга. Банку и коллектору выгоднее поступить так, чем получить ничего. При этом банк и коллекторы заработают в любом случае, потому что все неуплаты «раскидываются» по другим плательщикам, они будут вкручены в повышенные ставки других заемщиков», - добавила собеседница НСН.

Призыв запретить коллекторов в России – это популизм и абсурд, заявил в пресс-центре НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

