Выжать максимум: Почему коллекторы простили россиянам 40% долга
Основатель профессиональной коллекторской организации Эльвира Глухова заявила НСН, что банки и коллекторы в любом случае не несут убытки, когда прощают часть долга.
Банкам и коллекторам выгоднее «простить» часть долга россиян, которые находятся на грани банкротства, заявила НСН основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова.
За первые шесть месяцев 2025 года коллекторы простили 1,66 миллиарда рублей при общей сумме задолженности в 4,81 миллиарда по 34,1 тысяче долгов. Сумма дисконта, таким образом, составила 39,7 процента от изначальной задолженности, пишет «Коммерсант». Издание отмечает, что политика дисконтов к каждой коллекторской компании своя. В целом, сумма сидок может варьироваться от 10 до 70%. Глухова объяснила, как это работает.
«Коллекторский бизнес выглядит так: банк продает коллекторам 100 миллионов необеспеченных долгов, например, за десять миллионов рублей. Такое может быть. Это значит, что люди взяли долгов на 100 миллионов, а банк продает их дешевле. Какие –то платежи уже были получены, поэтому банку иногда выгоднее просто скинуть эту сумму. Коллектор пытается из этих ста миллионов выжать максимум. Если он «выжал» в итоге 30 миллионов, его выручка составит 20 миллионов. Коллекторы специально нужны, чтобы банки не занимались операционной работой», - пояснила она.
Глухова добавила, что банки и коллекторы в любом случае не несут убытки, когда прощают часть долга.
«Почему прощают долги? Например, человек брал миллион рублей, дальше он заплатил сто тысяч рублей в виде процентов. Его основной долг уменьшился не так сильно, до 970 тысяч. Дальше человек перестает платить, ему капают просрочки и штрафы. Он может пойти в банкротство, тогда кредитор не получит ничего. Второй вариант: банк продает долг коллектору, а он прощает часть долга. Банку и коллектору выгоднее поступить так, чем получить ничего. При этом банк и коллекторы заработают в любом случае, потому что все неуплаты «раскидываются» по другим плательщикам, они будут вкручены в повышенные ставки других заемщиков», - добавила собеседница НСН.
Призыв запретить коллекторов в России – это популизм и абсурд, заявил в пресс-центре НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
