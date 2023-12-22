«Последняя артерия»: Европу ждет дорогой газ из-за отказа Украины от транзита из РФ
Украина отказалась продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Эксперты подсчитывают убытки Киева, а Европу предупредили о больших проблемах.
Европейские страны столкнутся с проблемами, которые будут вызваны отказом Украины от транзита российского газа, что приведет к повышению цен для европейских потребителей и перемещению производства. Об этом сообщило немецкое издание Focus.
«Украина не хочет отправлять российский газ в Европу с 2025 года. Поскольку европейский рынок газа тесно взаимосвязан, топливо может стать дорогостоящим для немецких потребителей», - говорится в сообщении.
По словам профессора экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светланы Ионниковой, подобный отказ украинских властей может привести к тому, что от 5 до 10% немецких промышленных производственных мощностей могут быть навсегда перемещены за рубеж. В свою очередь эксперт по энергетической политике Немецкого института экономики Мальте Кюпер отметил, что рост цен в одной европейской стране ведет к повышению стоимости в других частях ЕС.
«Если в Австрии будут испытывать нехватку газа, то и наш газ (в Германии – ред. НСН) стал бы дороже», - добавил Кюпер.
Так, в конце октября глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. По его словам, как только контракт завершится, транзит будет остановлен.
«Мы не будем инициировать продолжение этого транзита», - говорил он.
По словам Чернышева, Киев продолжает транзит в Европу по своей территории во время продолжающихся боевых действий только потому, что в российском газе в преддверии наступления холодов нуждается ряд европейских стран. При этом отвечая на вопрос о том, будет ли Украина готова продлить контракт, если об этом попросят в ЕС, глава «Нафтогаза» сказал, что пока «каких-либо сигналов» на эту тему от Брюсселя не поступало.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. Он отмечал, что 2024 год «будет показателен» с точки зрения возможности Европы функционировать «вообще без российского газа».
Эксперты и экономисты уже подсчитывают убытки, которые понесет Украина из-за отказа от транзита газа. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью НСН заявлял, что Киев потеряет порядка полумиллиарда долларов в случае прекращения транзита. При этом, указывал он, для России это последний маршрут в Западную Европу.
«Политики и представители компаний боятся контактировать с Россией и «Газпромом» по поводу нового контракта, опасаясь, что их обвинят в предательстве Родины, потому что там сплошь и рядом такая охота на ведьм. По нынешнему контракту предполагалось, что Газпром будет прокачивать 109 млн кубов в сутки, тогда получалось бы, что в год он заплатит Украине 1,2 млрд долларов. Однако в прошлом году Украина перекрыла один из газопроводов через свою территорию и теперь «Газпром» прокачивает не 109, а максимум 43 млн кубов, соответственно, от той суммы осталось около 40%. Артерия через Украину осталась последней, через которую мы поставляем газ во всю Западную и Центральную Европу», - говорил он.
Западные чиновники признают, что без российского газа странам ЕС придется туго. Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек говорил, что немецкой промышленности грозит остановка без российских энергоносителей. По его словам, у ФРГ есть большие риски в случае отказа от соглашения о транзите российского газа по территории Украины.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва продолжает оплачивать транзит газа через Украину, потому что исполняет контракты с получателями в Европе.
«Мы слышим, что мы агрессоры, что мы такие-рассякие, плохие, но деньги, судя по всему, не пахнут, деньги получают за транзит с удовольствием», - говорил глава государства.
В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно нему «Газпром» гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: 53% россиян провожают 2023 год с хорошим настроением
- Умер основатель и худрук еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук
- Минздрав: Грипп А подтвердился у 16 детей, снятых с поезда Тюмень-Адлер
- Минздрав: Антибиотиков с джозамицином в российских больницах хватит на полгода
- Автобус врезался в толпу людей в Южной Корее
- В Химках загорелся склад мясокомбината
- На Украине обвинили Россию в срыве поставок истребителей для ВСУ
- «Еда, наука и спорт»: В «Дзене» представили самый популярный контент среди россиян
- Актер Иван Янковский эмоционально обратился к зрителям после финала «Слова пацана»
- Число погибших в секторе Газа превысило 20 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru