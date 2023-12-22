«Последняя артерия»: Европу ждет дорогой газ из-за отказа Украины от транзита из РФ

«Если в Австрии будут испытывать нехватку газа, то и наш газ (в Германии – ред. НСН) стал бы дороже», - добавил Кюпер.

Так, в конце октября глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. По его словам, как только контракт завершится, транзит будет остановлен.

«Мы не будем инициировать продолжение этого транзита», - говорил он.

По словам Чернышева, Киев продолжает транзит в Европу по своей территории во время продолжающихся боевых действий только потому, что в российском газе в преддверии наступления холодов нуждается ряд европейских стран. При этом отвечая на вопрос о том, будет ли Украина готова продлить контракт, если об этом попросят в ЕС, глава «Нафтогаза» сказал, что пока «каких-либо сигналов» на эту тему от Брюсселя не поступало.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. Он отмечал, что 2024 год «будет показателен» с точки зрения возможности Европы функционировать «вообще без российского газа».

Эксперты и экономисты уже подсчитывают убытки, которые понесет Украина из-за отказа от транзита газа. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью НСН заявлял, что Киев потеряет порядка полумиллиарда долларов в случае прекращения транзита. При этом, указывал он, для России это последний маршрут в Западную Европу.

«Политики и представители компаний боятся контактировать с Россией и «Газпромом» по поводу нового контракта, опасаясь, что их обвинят в предательстве Родины, потому что там сплошь и рядом такая охота на ведьм. По нынешнему контракту предполагалось, что Газпром будет прокачивать 109 млн кубов в сутки, тогда получалось бы, что в год он заплатит Украине 1,2 млрд долларов. Однако в прошлом году Украина перекрыла один из газопроводов через свою территорию и теперь «Газпром» прокачивает не 109, а максимум 43 млн кубов, соответственно, от той суммы осталось около 40%. Артерия через Украину осталась последней, через которую мы поставляем газ во всю Западную и Центральную Европу», - говорил он.